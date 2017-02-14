Москва, 14 февраля, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Законопроект о трудовом воспитании школьников готовится в Госдуме, сообщила глава Минобрнауки России Ольга Васильева.

Открытка, 1957 В школе на уроке труда

«Я знаю, что ваши коллеги в Думе готовят вообще закон о трудовом воспитании школьников, который мы будем поддерживать обеими руками», — заявила Васильева на всероссийском форуме «Взаимодействие семьи, школы, советов женщин в гражданском и патриотическом воспитании подрастающего поколения».

Читайте также: Глава Минобрнауки предложила вернуть уборку классов школьниками

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре министр образования и науки РФ Ольга Васильева предложила вернуть советскую практику уборки классных кабинетов школьниками. В деревенские учебные заведения чиновница хочет вернуть сельские бригады, которые раньше работали на приусадебных участках. «Мы должны вернуть, прежде всего, ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет», — заявила она.