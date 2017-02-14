Ярославль, 14 февраля, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в Ярославской области за январь 2017 года увеличилась на 79,1% и составила на 1 февраля 24 млн 356 тыс рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

Деньги

9.6% общей задолженности приходится на рыбинское МУП «Дорожно-эксплуатационное строительство», которому по муниципальному контракту не заплатили 2 миллиона 335 тысяч.

«Наличие бюджетной задолженности — это нонсенс. Обычно бюджеты всех уровней рапортуют о точном выполнение своих обязательств. Если в целом смотреть, то рост почти в 80% это плохо, особенно на фоне тех усилий, которые предпринимают власти города и области», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела статистики труда, образования, науки и инноваций Ярославльстата Наталья Синицына.

В течение 2016 года задолженность по заработной плате в регионе колебалась от минимальных 7,2 млн в августе до максимальных 63,1 млн в мае.