Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2017, 11:41 — ИА Регнум.



Rostov-gorod.info Приём спецтехники

В администрации Ростова-на-Дону вновь произошли кадровые изменения. На этот раз освобождён кабинет заместителя сити-менеджера по вопросам ЖКХ. Как сообщили ИА REGNUM в администрации донской столицы 14 февраля, Владимир Арцыбашев покинул пост по собственному желанию.

Уточняется, что эту должность Арцыбашев занимал с февраля 2013 года. А с 1998 по 2005 годы он замещал должность заместителя директора городского департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону.

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Кадровая перезагрузка в администрации Ростова-на-Дону: продолжение следует

Напомним, в январе на пост заместителя сити-менеджера был назначен бывший помощник министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко, а на должность заместителя главы администрации по вопросам экономики — Дмитрий Чернышов.

Ростов-на-Дону: назначен новый заместитель сити-менеджера

Как уже сообщало ИА REGNUM, отставки и назначения в администрации донской столицы начались в ноябре 2016 года после того, как сити-менеджером был назначен Виталий Кушнарев. До этого Кушнарёв руководил министерством транспорта Ростовской области.