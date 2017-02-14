Новосибирск, 14 февраля, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Судебные приставы в 2016 году взыскали в бюджет города Новосибирска 229 млн рублей, из которых 221 млн рублей — сумма, взысканная по арендным платежам. Об этом на совместном заседании постоянной комиссии горсовета по местному самоуправлению и постоянной комиссии по муниципальной собственности заявил руководитель управления ФССП по Новосибирской области Виталий Эрлер.

R54.fssprus.ru Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Виталий Эрлер

«Таким образом, в 2016 году взыскано на 136 млн рублей или в 2,5 раза (146,6%) больше чем в 2015 году, и на 143 млн рублей или на 165,8% больше чем в 2014 году», — уточнил Эрлер.