Дамаск, 14 февраля, 2017, 11:25 — ИА Регнум. По меньшей мере 26 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировано, ранено или захвачено в плен на Севере Сирии, заявили вооруженные силы Турции. Об этом сообщает Anadolu.

U.S. Department of Defense Самолёт ВВС Турции

По сообщениям генерального штаба Турции, было поражено 135 целей террористов, в их числе укрепления, штаб-квартиры, оборонительные позиции и военная техника. ВВС Турции уничтожили 42 строения, которые использовались боевиками.

Напомним, операция «Щит Евфрата», осуществляемая вооруженными силами Турции на территории Сирии, началась в августе 2016 года. Целью кампании является борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также курдскими ополченцами.