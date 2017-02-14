Москва, 14 февраля, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Сегодня, 14 февраля, рубль обновил очередной рекорд сразу на открытии торгов. Теперь по паре USD/RUB достигнута отметка 57,68. Сильная поддержка 57,80 пройдена, и осталось лишь дождаться подтверждения пробоя, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Стоит обратить внимание на динамику USD/RUB в период с начала февраля по начало мая и в 2015, и в 2016 годах. В течение трёх месяцев указанных лет рубль прибавлял в цене около 20−30%. И сейчас ситуация выглядит идентичной. В тот период наблюдалост резкое укрепление спроса на нефть с соответствующим удорожанием Brent.

Однако в текущих условиях роль катализатора роста рубля вполне может выполнить и слабеющий доллар. Дональд Трамп явно дал понять, что дальнейшее укрепление доллара неприемлемо. И возможно, текущие уровни по американской валюте близки к пиковым», — пояснила эксперт.

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«Таким образом, вплоть до начала мая пара USD/RUB может свободно скатиться в район 48,00. Правда, только при наличии благоприятных условий: растущей нефти или падающего доллара», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 14 февраля Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Официальный курс доллара опустился на 78,38 копейки и составил 58,0319 рубля. Евро потерял 91,62 копейки и составил 61,7662 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на 14 февраля, упала на 84,34 копейки — до 59,7288 рубля.