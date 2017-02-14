Хабаровск, 14 февраля, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Жители Хабаровского края стали реже официально вступать в брак и реже рожать детей, передает корреспондент ИА REGNUM .

bykst Обручальные кольца

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В 2015 году в Хабаровском крае было зарегистрировано 11 660 браков, а в 2016 — только 10 660. Число новорожденных тоже стало меньше: в 2015 году 19 314, а в 2016 — 18 167, — сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».

«В последние 5 лет демографические показатели в крае росли. И только в прошлом году мы отметили снижение», — отметила начальник комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов правительства Хабаровского края Ольга Завьялова.

Что характерно, самое большое количество новых «ячеек общества», равно, как и самое большое количество новорожденных наблюдается в самых проблемных и отдаленных районах края — в Охотском, Тугуро-Чумиканском, имени Полины Осипенко.

Жители Хабаровского края стали экономить на свадьбах

«Люди теперь очень сильно считают деньги. В 2016 году средний чек на одного гостя на свадебном банкете составлял 2 тысячи рублей. Существенно сократилось и количество гостей. Блюд на столах стало меньше, они намного скромнее — там не крабов, ни креветок, ни дорогого мяса», — рассказал председатель Ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников.

При этом Веретенников отметил, что ресторанный бизнес в регионе не угасает, а, напротив, развивается: в 2016 году открылось 78 новых кафе и ресторанов.

ИА REGNUM сообщало, что прошедшую в октябре 2016 года в Хабаровске демографическую конференцию раскритиковали СМИ, а анонсированную на ней министерством по развитию Дальнего Востока «Демографическую концепцию» — эксперты. Население в ДФО сокращается, люди уезжают, меньше рожают детей. В некоторых районах Хабаровского края люди попросту бросают квартиры, которые не могут продать и уезжают в западные и центральные регионы РФ в поисках лучшей доли.