Сеул, 14 февраля, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Система опережающего удара Kill chain, которая имеется у Южной Кореи, уже неэффективна. Это показал пуск баллистических ракет, проведённый Северной Кореей 12 февраля. С таким заявлением выступил председатель комиссии по безопасности парламента Южной Кореи Ли Чхоль У сегодня, 14 февраля, сообщает «Рёнхап».

babeltravel Военный парад в Северной Корее.

"Поскольку это уже не на жидком топливе, время старта сокращается на пять-десять минут. И поскольку неизвестно, откуда будет пуск, опережающий удар становится невозможным», — заявил Ли Чхоль У.

Ли Чхоль У пояснил, что в такой ситуации остаётся только «предупредительный удар», но он означал бы начало войны, что категорически не подходит Сеулу. Южнокорейский деятель подчеркнул, что технологические успехи Пхеньяна «вызывают заметное беспокойство в Вашингтоне».

Напомним, новый пуск баллистических ракет Пхеньян провёл 12 февраля. В связи с этим Суел выразил протест, и совместно с США ведётся подготовка к учениям для отработки противостояния агрессии со стороны Северной Кореи.