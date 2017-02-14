Москва, 14 февраля, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Несмотря на позитивные сигналы от ОПЕК, нефть начала неделю на минорной ноте. Баррель Brent отошел от максимумов вблизи отметки $57 и скатился в район $55,50, потеряв порядка 2%. В случае продолжения продаж следующей целью станет отметка $55, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

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«ОПЕК не только сообщила, что страны картеля полностью выполняют условия полугодового соглашения, но и повысила прогноз мирового спроса на нефть в текущем году на 35 тыс. барр./сутки на фоне нескольких факторов, в том числе и суровой зимы. Но реакция котировок черного золота последовала негативная. Во-первых, в конце минувшей недели актив уже, по сути, отыграл этот позитив после доклада МЭА. Во-вторых, могла иметь место стратегия «покупай на слухах, продавай на фактах», а в-третьих, позиции нефти отчасти подорвали покупки доллара, спрос на который активизировался в ходе нью-йоркской сессии. Также участников рынка по-прежнему беспокоит рост добычи сланцевой нефти в США», — пояснил Салас.

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«Если на этой неделе Американский институт нефти и Минэнерго сообщат об очередном росте запасов энергоносителя, а на рынках будут усиливаться сомнения в пролонгации сделки, это создаст условия для дальнейших продаж актива. В случае дальнейшего развития «медвежьего» сценария Brent нацелится на 55 долл./баррель и ниже», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 14 февраля цены на нефть подросли на фоне усилий OPEC по снижению добычи, однако активность других производителей сдерживала рост стоимости сырья. Нефть марки Brent торговалась на уровне $55,76 за баррель, на 17 центов выше итога предыдущей сессии. Нефть марки WTI выросла на 14 центов — до $53,07 за баррель.