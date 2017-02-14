Амстердам, 14 февраля, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Крупнейшим нефтяным компаниям Евросоюза жизненно важно, чтобы цена на черное золото оставалась в пределах $50−60 за баррель. В противном случае компаниям придется значительным образом сокращать свои расходы. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings. Соответствующий пресс-релиз был опубликован в понедельник, 13 февраля.

Yfffi.se Цена на нефть

Отмечается, что для безубыточной работы в текущем году предприятий нефтяного сектора ЕС необходимо, чтобы котировки эталонной марки Brent оставались не ниже $50−60 за баррель. Так, если цена будет колебаться в этом диапазоне, то такие компании, как нидерландско-британская Royal Dutch Shell, французская Total и британская British Petroleum (ВР), смогут закрыть свои капитальные затраты и выплатить дивиденды из операционных денежных потоков, отмечают эксперты в соответствии со своими предварительными исследованиями.

«В зависимости от фактических цен крупные нефтяные компании могут продолжать сообщать об отрицательных показателях свободных денежных потоков в 2017 году, однако сочетание эксплуатационных расходов, сокращение капитальных затрат и сумма дивидендов ставит их в более безопасное положение», — говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

Принятых мер должно оказаться для этого достаточно при условии, что недавнее восстановление цен на нефть не окажется кратковременным. Но если цена снова упадет до уровня $40−45 за баррель, то компании будут вынуждены сокращать дивиденды, капитальные затраты, чтобы сохранить свою кредиспособность. Как отмечают эксперты, действия некоторых американских компания показывают, что это возможно.

Напомним, что снижение денежных потоков, вызванное падением цен, заставило многие нефтяные компании сократить расходы. В частности, американская ExxonMobil снизила капитальные затраты с $42,5 млрд в 2013 году до запланированных в 2016 году $23 млрд, а Chevron — с $41,9 млрд до $25 млрд за аналогичный период.

В конце января 2017 года газета The Wall Street Journal писала, что крупные нефтяные компании, такие как ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell, BP и другие, сокращают расходы и намерены идти по пути спокойного укрепления бизнеса. Это связано с тем, что компании не уверены в устойчивой стабилизации рынка.

В то же время производители сланцевой нефти придерживаются другой позиции. Они, как отмечала WSJ, увеличивают бюджеты, запускают масштабные проекты в Техасе, Нью-Мексико и Северной Дакоте и уверены в стабильном росте цен на нефть. В целом в этом году расходы крупных нефтепроизводителей сократятся на 8%, а независимые производители могут увеличить инвестиции более чем на 25%. Но это в том случае, если цены на нефть не опустятся ниже $50 за баррель, свидетельствует прогноз консалтинговой компании Wood Mackenzie.