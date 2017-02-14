Калуга, 14 февраля, 2017, 10:25 — ИА Регнум. 28-летняя жительница города Людиново Калужской области обвиняется прокуратурой в издевательстве и убийстве, совершенном с особой жестокостью, 4-летней приемной дочери. Об этом 14 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова.

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По ее словам, в декабре 2014 года согласно постановлению администрации муниципального образования местная жительница, имеющая двоих родных детей, была назначена опекуном еще троих несовершеннолетних детей, в том числе девочки 2012 года рождения, мать которых погибла при родах.

Между тем, при совместном проживании, в связи с отсутствием у девочки навыков самообслуживания и ее непослушанием, у приемной матери возникла стойкая неприязнь и нетерпимость к ребенку. Так, женщина устранялась от выполнения обязанностей по воспитанию девочки и за любые провинности подвергала ее наказаниям в виде лишения пищи, заставляла днями стоять в углу на коленях и систематически избивала ребенка.

К примеру, в период с 17 по 23 сентября 2016 года приемная мать, руками и деревянной шваброй ежедневно подвергала девочку избиению, в общей сложности нанеся ей порядка 70 ударов в по голове, лицу, спине, лишая при этом ребенка пищи.

В результате побоев 23 сентября 2016 года девочка умерла от черепно-мозговой травмы, сопровождающейся множеством иных ран, ушибов и кровоизлияний. Убедившись, что 4-летняя девочка мертва, супруги захоронили ее труп в лесу, сообщив в правоохранительные органы ложную информацию о том, что приемная дочка убежала из дома.

В настоящее время приемная мать заключена под стражу, где дожидается суда. В отношении мужа уголовное преследование прекращено, поскольку его причастность к совершению убийства девочки, причинения ей побоев и иных насильственных действий не установлена.

Также продолжается расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц органов опеки.

Как сообщало ИА REGNUM , в Калужской области в 2016 году было расследовано 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе 3 убийства. Правоохранительными органами региона установлено, что преступления, совершенные в отношении детей, находящихся в приемных семьях, не единичны. Так, уголовные дела возбуждались в Обнинске, Кировском и Юхновском районах.