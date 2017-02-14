Москва, 14 февраля, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на увольнении чиновников по утрате доверия в случае, если их подчиненные попадутся на взятке.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

Сейчас Трудовой кодекс предусматривает отстранение от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия» для руководителей служб, ведомств и подразделений, чьи подчиненные обвиняются в совершении коррупционных преступлений.

Жириновский предлагает расширить существующую практику и увольнять с такой же формулировкой начальников местного и регионального уровня, если их подопечные попадаются на взятке.

Депутаты Госдумы от ЛДПР направили главам регионов предложение внедрить такую меру у себя на местах.

Любой начальник должен понимать, что должен нести ответственность за расходование бюджетных средств, и не сможет прикрываться своими подчиненным, проворачивая их руками незаконные финансовые махинации, отмечают во фракции ЛДПР в Госдуме.