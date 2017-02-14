Москва, 14 февраля, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Объем поставок на российский рынок алкогольной продукции из Молдавии может возрасти. Соответствующее решение может быть принято Роспотребнадзором по результатам визита в республику группы экспертов, сообщает 14 февраля пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что 13 февраля специалисты Роспотребнадзора прибыли на территорию Молдавии, чтобы ознакомиться с работой, которую проводят компетентные органы страны в сфере обеспечения качества и безопасности винодельческой продукции. Во время поездки эксперты намерены побывать на винодельческих предприятиях, которые поставляют или собираются поставлять свою продукцию в Россию.

«По результатам визита экспертов будут сделаны выводы о возможности увеличения поставок молдавской алкогольной продукции на российский рынок», — отмечают в Роспотребнадзоре.

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