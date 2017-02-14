Пекин, 14 февраля, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Согласно заявлению Метеорологического бюро КНР, с 14 по 16 февраля в столичном регионе в очередной раз вводится повышенный «желтый» уровень опасности из-за густого смога. Улучшение экологической обстановки ожидается не ранее 16 февраля, когда на восток страны прибудет холодный фронт, который разгонит загрязненный воздух.

(сс)3dman_eu Смог в Шанхае

Сложная экологическая обстановка зафиксирована в Пекине, Тяньцзине и Хэбэе. Власти указанных провинций и городов центрального подчинения не рекомендуют жителям покидать свои дома и находиться на открытом воздухе, пишет «Жэньминь жибао».

Ограничена работа отдельных промышленных предприятий, власти призывают население отказаться от использования личного транспорта и пересесть на автобусы и метро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, пекинские власти запретили автомобилям с высоким уровнем выброса загрязняющих веществ движение внутри Пятой кольцевой автодороги по рабочим дням.