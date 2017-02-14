Тегеран, 14 февраля, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани совершит официальный визит 15 февраля в Оман и Кувейт, сообщает Reuters.

Kremlin.ru Президент Ирана Хасан Рухани

С таким заявлением выступил заместитель главы администрации Рухани по связям с общественностью Парвиз Эсмаэлли.

В ходе своего визита Рухани проведет, в частности, встречу с премьер-министром Омана Кабусом бен Саидом, после чего глава исламской республики направится в Кувейт, где он проведет переговоры с эмиром Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.