Владивосток, 14 февраля, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Во Владивостоке выясняются причины провала грунта возле места строительства высотного здания, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

По предварительным данным, пострадавших нет. Грунт провалился около 6:30 мск на участке в районе дома 28А по ул. Станюковича.

Размер провала 10 на 50 метров, глубина до 20 метров, уточняет ведомство. Часть улицы Станюковича осела в сторону берега моря. Зона происшествия оцеплена полицией, из ближайших зданий эвакуированы люди.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.