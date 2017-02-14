Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
Москва, 14 февраля, 2017, 10:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Транзит газа через Украину становится все более ненадежным;
- Литва поставила России условия о дружбе;
- Писатель Захар Прилепин стал замкомандира батальона спецназа в ДНР;
- В Госдуме обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь;
- В России могут пересмотреть условия въезда ВИЧ-инфицированных иностранцев;
- Губернатор Новгородской области Сергей Митин все же подал в отставку досрочно;
- Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову.