Чебоксары, 14 февраля, 2017, 09:34 — ИА Регнум. В Чувашии в 2016 году на одного жителя республики приходился ежемесячный доход в среднем 17 834,8 рублей. Это на 3,6% ниже по сравнению с 2015 годом, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

ИА REGNUM Доходы в Чувашии упали

В том числе, в декабре среднедушевой доход составил 25 930,3 рубля, что на 0,7% меньше, чем было в 2015 году. Напомним, по итогам 2015 года среднедушевые доходы в Чувашии составили 18 491,8 рублей.

По оценочным расчетам, номинальные денежные доходы населения за прошлый год по сравнению с 2015-м сократились на 3,6% — до 264 660,3 млн рублей. В декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2015 года номинальные доходы уменьшились на 0,8%, составив 32 066,2 млн рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2016 году по сравнению с 2015 годом упали на 9,5%. В декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года реальные доходы уменьшились на 5,9%, к уровню ноября 2016 года возросли на 46,6%.

Основную часть расходов по-прежнему составляют потребительские траты — 73,6% всех денежных доходов населения. На оплату обязательных платежей и взносов приходилось 11,9% доходов, на сберегаемую часть — 13,9%, на приобретение иностранной валюты — 1,6%.

Превышение денежных расходов над доходами населения составило 1%.