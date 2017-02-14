Москва, 14 февраля, 2017, 09:02 — ИА Регнум. В России объем предоставленных банками в 2016 году ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) достиг 1,5 трлн рублей, что стало вторым по величине результатом (после 2014 года) за всю историю наблюдений, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

К концу года задолженность по ИЖК достигла 4,5 трлн рублей, превысив уровень 2015 года на 13%. При этом доля валютных кредитов в портфеле сократилась вдвое — до 1,6%.

В декабре прошедшего года на фоне сезонного увеличения спроса, поддержанного завершением госпрограммы субсидирования ипотеки, объем предоставленных ИЖК достиг максимума с марта 2016 года, составив 184 млрд рублей.

Процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным в декабре, напротив, была рекордно низкой за 5 пять лет и составила 11,55% против 12,92% в декабре 2015 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным АИЖК, качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне. Доля задолженности без просроченных платежей устойчиво превышает 93%. Доля просроченных ипотечных кредитов не превышает 2,8% от общего ипотечного портфеля. В то же время, в 2010 году доля просроченных платежей превышала 7%.

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