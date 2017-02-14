Москва, 14 февраля, 2017, 08:59 — ИА Регнум. В четвертом квартале текущего года российский истребитель 5-го поколения Т-50 (ПАК ФА) с новым двигателем впервые поднимется в воздух. Об этом 14 февраля журналистам сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).«Первый полет ПАК ФА с новым двигателем ожидается в четвертом квартале 2017 года», — пояснил представитель ОДК. По его словам, разработка перспективного двигателя для многофункционального истребителя в рамках программы «ПАК ФА» — перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации — осуществляется в соответствии с намеченными сроками. Истребитель пятого поколения Т-50 разрабатывается российским предприятием «ОКБ Сухого». Самолет призван заменить в ВКС РФ истребитель Су-27.Читайте также: Казанский авиазавод в апреле начнет выпуск бомбардировщика Ту-160