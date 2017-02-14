Лондон, 14 февраля, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Борнмут» на своем поле уступил «Манчестер Сити» в матче двадцать пятого тура английской Премьер-лиге (АПЛ). Встреча, прошедшая 13 февраля на стадионе «Виталити», завершилась со счетом 2:0.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Рахим Стерлинг и Тайрон Мингз (автогол).

После двадцати пяти матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. Клуб «Борнмут», набравший 26 баллов, расположился на четырнадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 25-й тур

«Борнмут» (Борнмут) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:2.

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