Чэнду, Китай, 14 февраля, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Сычуань подтвердила факт выявления двух новых случаев заражения человека опасным вирусом H7N9, который также известен как птичий грипп. Оба пациента доставлены в больницу в критическом состоянии.

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Вирус был обнаружен в крови 48-летней жительницы уезда Чжунцзян и 60-летнего мужчины из уезда Пэнси. Медики уже проверили родственников и близких пациентов — в их крови опасный вирус обнаружен не был, пишет «Чжунго жибао».

Известно, что непосредственно перед ухудшением самочувствия оба пациента контактировали с домашней птицей. Ранее власти КНР сообщили о введении дополнительных мер направленных на предотвращение возможной эпидемии птичьего гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти провинции Сычуань закрыли более 280 рынков, где ранее реализовывалось мясо домашней птицы, после того, как у одного из поставщиков был выявлен птичий грипп.