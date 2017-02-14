Москва, 14 февраля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Торги по нефти 13 февраля завершились в минусе. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,89%, до $55,53. Цена на нефть снизилась, несмотря на позитивные данные и прогнозы ОПЕК по нефтяному рынку. Инвесторы обеспокоены увеличением запасов и добычи нефти в США, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. В ожидании выхода отчетов Американского института нефти и Минэнерго США они решили занять выжидательную позицию.

Нефть

Дополнительное давление на цены на нефть оказал дорожающий доллар на рынке форекс. Помимо отчётов по запасам нефти 14 февраля в конгрессе США выступит глава ФРС Дж.Йеллен. Рынки от неё ожидают положительную риторику для доллара, что негативно скажется на нефтяном рынке.

Сегодня, 14 февраля, нефть сорта Brent торгуется по $55,76 (+0,40%). За последние четыре дня на уровне $55,30 сформировалась сильная поддержка. Если она не устоит на торгах в Европе, цена снизится до $54,40. Если после выступления Дж. Йеллен цена останется торговаться выше $55,30, то тогда возобновится новая фаза роста нефтяных котировок.