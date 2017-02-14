Вашингтон, 14 февраля, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН «решительно осудил» запуск Северной Кореей баллистической ракеты, назвав ее «грубым нарушением» международных соглашений. Об этом сообщает Anadolu.

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«Члены Совета Безопасности считают, что подобные действия со стороны КНДР усиливают напряженность на полуострове», — говорится в заявлении СБ ООН.

Напомним, Северная Корея 13 февраля заявила об успешном испытании новой ракеты средней дальности. Данная ракета радиусом действия охватывает территорию всей Южной Кореи, а также способна достигнуть Японии.