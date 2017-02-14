Москва, 14 февраля, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В начале недели рубль продолжил отвоевывать позиции у доллара США и евро. По итогам дня иностранные валюты обновили многомесячные минимумы. Курс доллара снизился до 57,84 руб., курс евро — до 61,32 руб. После пробоя долларом поддержки 58,55 руб. рубль на время отвязался от нефти, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Высокий спрос на рублёвую ликвидность поддерживают зарубежные инвесторы, а также закрытие коротких позиций по рублю по стопам. Теперь он укрепляется к валютам, как при дорожающей, так и дешевеющей нефти. 13 февраля баррель Brent подешевел на 1,89%, до $55,53.

Цена на нефть снизилась, несмотря на позитивные данные и прогнозы ОПЕК по нефтяному рынку. Инвесторы обеспокоены увеличением запасов и добычи нефти в США. Они решили занять выжидательную позицию в ожидании выхода отчетов Американского института нефти и Минэнерго США.

Сегодня, 14 февраля, нефть сорта Brent торгуется по $55,76 (+0,40%). В рублях бочка нефти стоит 3233 руб. На текущий момент уровень 3180 является хорошей поддержкой. Если она не устоит, цена на бочку снизится до 3065 руб. Сколько тогда будет стоить доллар? При снижении цен на нефть до $53,50, доллар подешевеет до 57,28 руб. Если нефть останется на текущем уровне $55,75, то курс доллара составит 54,97 руб.

Учитывая, что приближается налоговый период, а ЦБ РФ с ФРС США не собираются менять ставки в ближайшие месяцы, цель в районе 55 руб. становится реальностью. На торгах 14 февраля ожидается снижение курса доллара до 57,68 руб., курса евро — до 60,55 руб.