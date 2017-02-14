Париж, 14 февраля, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Власти Франции должны оградить президентскую кампанию от вмешательства извне, так как некие «российские хакеры» пытаются повлиять на итоги будущего голосования. Об этом заявил генеральный секретарь партии Эммануэля Макрона «Вперед!» Ришар Ферран в эфире телеканала France 2.

Пугало

По словам политика, официальный сайт избирательной кампании Макрона и его базы данных ежедневно «сталкиваются с сотнями и даже тысячами электронных атак с российской территории».

При этом Ферран добавил, что российские средства массовой информации также распространяют слухи, порочащие кандидата в президенты Франции Макрона.

По его мнению, таким способом Москва пытается «помочь пророссийским кандидатам», уточнив, что речь идет о лидере «Национального фронта» Марин Ле Пен и экс-премьере Франции Франсуа Фийоне.

Ферран добавил, что Макрон «стал мишенью» из-за своей политики, якобы отстаивающей интересы «сильной Европы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Франции состоятся в апреле-мае 2017 года. По данным социологических исследований, победу в первом туре одержит лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, однако она уступит президентское кресло во втором туре вне зависимости от того, кто будет ее соперником.

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