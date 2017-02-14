Москва, 14 февраля, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Законопроект об обязательном участии психолога или педагога при производстве всех процедурных действий с детьми правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет о защите прав несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, либо достигших этого возраста, но страдающих психическим расстройством или отстающих в психическом развитии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

В действующей редакции Гражданского процессуального кодекса нет нормы о том, чтобы обязательно привлекать психолога по делам несовершеннолетних, и даже участие педагогических работников предусмотрено только при допросе несовершеннолетнего свидетеля. Очевидно, что в этот период дети и подростки особенно уязвимы, отметил ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев. «Им требуется дополнительное внимание, поэтому законопроект расширяет возможности участия педагогов и психологов в гражданском судопроизводстве по тем делам, где участвуют несовершеннолетние», — сказал он.