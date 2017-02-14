Вашингтон, 14 февраля, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Назначенный министром финансов США Стивен Мнучин является «финансовой легендой». Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на церемонии приведения к присяге нового главы Минфина, передает агентство France-Presse.

Meduza.io Стивен Мнучин

Нового главу Департамента казначейства США привел к присяге вице-президент Майк Пенс. В церемонии приняли участие глава государства Дональд Трамп и супруга Мнучина, актриса Луиза Линтон. По словам Трампа, Мнучин — «финансовая легенда с послужным списком, полным успехов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидатура Мнучина была утверждена Сенатом США. При этом в его поддержку высказались 53 сенатора, против проголосовали 47 человек. До 2002 года Стивен Мнучин работал в Goldman Sachs. Он также принимал участие в финансировании ряда блокбастеров, в частности, «Аватар», «Снайпер», «Лего фильм: Бэтмен».