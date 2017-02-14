Вашингтон, 14 февраля, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Майкл Флинн

Его отставка произошла на фоне обвинений со стороны министерства юстиции в том, что Флинн ввел в заблуждение администрацию президента США относительно его контактов с послом России в США Сергеем Кисляком.

«Я имел неосторожность ознакомить вице-президента Майка Пенса и других должностных лиц с неполной информацией о моих контактах с послом России. Я принес свои извинения перед президентом и вице-президентом, они приняли мои извинения», — заявил Флинн в своем письме, полученном CNN.

По данным источника Reuters в Белом доме, Флинн написал заявление об отставке вечером 13 февраля. Он также подтвердил, что причиной стало неинформирование Пенса о контактах с послом РФ.