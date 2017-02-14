Пекин, 14 февраля, 2017, 06:47 — ИА Регнум. Инфляция в Китае превысила прогнозируемую, достигнув 2,5% в январе по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, став самой высокой начиная с мая 2014 года, сообщает 14 февраля гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

Шанхай. КНР

По прогнозам аналитиков, рост потребительских цен в стане должен был составить 2,4% в январе против 2,1% в декабре.

Кроме того, согласно Национальному бюро статистики КНР, инфляция цен производителей в январе достигла 6,9% против 5,5% за предыдущий месяц.

По информации SCMP, рост инфляции ожидался по всем наиболее развитым ключевым экономикам, исключая Японскую, начиная с середины 2016 года в связи с оздоровлением в сфере глобального производства.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что по мнению ряда экспертов, Китай остается двигателем глобальной экономики, обеспечивающим мировой рост.