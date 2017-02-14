Донецк, 14 февраля, 2017, 05:48 — ИА Регнум. В апреле с.г. в Донецком национальном университете, при поддержке Фонда «Русский мир», состоится церемония открытия мнофункцональный мультимедиа центр.

Donnu.ru Альбина Крупка Виталий Овинников

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM , ведущий специалист мультимедиа центра Виталий Овинников, функции новой структуры будут, действительно, многообразны. Это и разработка концепции развития Русского мира на Донбассе, деятельность телевизионной студии, издание печатной и электронной версии газеты. Кроме этого, при мультимедиа центре создается школа — «Трибуна русской мысли». Ранее в кабинете, где располагает мультимедиа центр находился кабинет НАТО.

«Нас часто спрашивают, а что такое «Русский мир»? Это все те, кто говорят на русском языке, идентифицируют себя с русским народом. На мой взгляд, это и те, кто считает себя сопричастным русской культуре. А ресурсная база у нас есть», отмечает Виталий Овинников.

Общественник уверен, что люди должны объединяться. Любая деятельность, направленная на противопоставление представителей единого Русского мира, пагубна. «И русские, и украинцы, и белорусы — это единый народ. Украинский язык создан искусственно в результате полонизации. А потому, нас очень беспокоит ситуация в сегодняшней Белоруссии. Когда там насаждается белорусский язык — это проявление все той же старой доктрины полонизации. А должна быть тенденция к объединению, а не разделению. То, что происходит сейчас в Белоруссии с Русским миром очень опасно. И может грозить там повторением событий на Украине».

Сегодня мирное население ДНР обстреливают потомки и современные представители бандеровцев. «Корни бандеровщины не были до конца выкорчеваны. К примеру, Леонид Кравчук, бывший секретарем Компартии Украины, членом ЦК КПСС, принимал активное участие в развале СССР — нашей единой Родины. Кравчук неоднократно признавался, что, будучи подростком, носил продукты в лес бандеровцам. И, видимо, так в душе и оставался их сторонником. Таких было много. И вот мы наблюдаем «реинкарнацию» бандеровщины на Украине. Сейчас бандеровщине противостоит народ Донбасса. И мы очень ждем от России понимания нашего поступка — провозглашения независимости. И помощи», подытожил Виталий Овинников.