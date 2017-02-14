Вашингтон, 14 февраля, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Власти США внесли в санкционный список вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами, сообщается на официальном сайте Минфина США.

Diariocritico de Venezuela Тарек Эль-Айссами

В качестве причины введения санкций названы подозрения в Вашингтона в том, что Эль-Айссами «играет существенную роль в международной торговле наркотиками».

Вице-президенту Венесуэлы запрещён въезд в США, а все его финансовые активы на территории Соединённых Штатов при наличии таковых будут заморожены.

Помимо этого, ограничительные меры введены в отношении ещё одного гражданина Венесуэлы и 13 венесуэльских компаний.

Напомним, днём ранее президент США и в ходе телефонных переговоров со своим коллегой из Перу Педро Кучински обеспокоенность «происходящим в Венесуэле, включая гуманитарную ситуацию».

8 февраля 34 члена Конгресса США направили письмо Дональду Трампу с призывом внести венесуэльских чиновников в санкционный список. По мнению конгрессменов, недавнее назначение Тарека Эль-Айссами на пост вице-президента может привести к тому, что он станет лидером Венесуэлы, а это «чрезвычайно тревожно, учитывая его предполагаемые связи с незаконным оборотом наркотиков».