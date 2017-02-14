Пекин, 14 февраля, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Китай усилит контроль над широким спектром продуктов питания и лекарственных средств, заявляет 13 февраля China Daily со ссылкой на надзорный орган.

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Государственный совет КНР недавно выпустил план по обеспечению безопасности продуктов питания и лекарственных средств на период 13-го пятилетнего плана (2016−2020 года), призванный улучшить надзор за безопасностью, сообщает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов КНР.

План предполагает усиление контроля за всей цепочкой производства продуктов питания и лекарственных средств. Для этого в том числе планируется улучшить межведомственное взаимодействие.

Общее число случаев нарушений, касающихся безопасности продуктов питания по всей стране с 2013 по 2015 годы, достигло 1,1 млн. Нарушители будут нести серьезные наказания в будущем, включая уголовную ответственность за подделку продуктов питания, сообщает управление.

За пятилетний период планируется пересмотреть более 300 пищевых и 3 500 лекарственных стандартов безопасности, сообщает издание.