Банжул, 14 февраля, 2017, 03:06 — ИА Регнум. Президент Гамбии Адама Барроу заявил, что страна под его руководством останется в Международном уголовном суде (МУС), передает Reuters.

Гамбия

«Как новое правительство, которое взяло на себя обязательства по поощрению прав человека… мы подтверждаем приверженность Гамбии принципам, зафиксированным в Римском статуте Международного уголовного суда», — говорится в заявлении Барроу.

Сообщается, что решение Барроу направлено на «восстановление нарушенных связей» и «разрыв с политикой предшественника» — предыдущий лидер Гамбии, «вечный» президент Яхья Джамме, объявил о выходе из МУС в октябре 2016 года.

Стоит отметить, что позиция Барроу расходится с «стратегией коллективного выхода» из МУС, которая была принята странами Африканского союза на саммите в Аддис-Абебе — лидеры африканских стран сошлись во мнении, что МУС, в юрисдикции которого находятся случаи геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, «предвзят» в отношении Африки.