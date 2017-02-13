Москва, 14 февраля, 2017, 02:59 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 6 февраля подтверждено шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано шесть нарушений в провинциях Латакия и Хама», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства также было зафиксировано шесть нарушений в провинциях Дамаск, Хомс, Деръа, Алеппо и Хама, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной фактов нарушений подтверждёно не было.

В течение суток к режиму прекращения огня присоединились ещё семь населённых пункта: Арауда, Эль-Карама и Скальбия в провинции Хама, Бала-эль-Кадима, Аль-Замания и Бейт-Найем в провинции Дамаск, Бенжаро в провинции Латакия. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1238.

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Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент, о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 110 вооружённых формирований, в том числе к новому соглашению о прекращении огня присоединились 64 группировки.

Сообщается, что за сутки под контроль сирийских правительственных войск перешло 6,5 квадратных километра территории. С начала текущего года освобождено в общей сложности около 1400 квадратных километров территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 46 населённых пунктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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