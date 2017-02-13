Вашингтон, 14 февраля, 2017, 02:43 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Томас Шеннон во вторник, 14 февраля, проведёт встречу с послом России Сергеем Кисляком, сообщается на официальном сайте Госдепартамента США.

ИА REGNUM США — Россия

Согласно опубликованному расписанию, встреча в формате рабочего завтрака запланирована на 10:30 по местному времени (20:30 мск). Возможные темы беседы, которая будет закрыта для прессы, не уточняются.

Напомним, ранее в американских СМИ появлялась информация, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал с послом России Сергеем Кисляком вопрос снятия антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что вопрос об отмене санкций между российскими и американскими чиновниками не обсуждался. При этом он подчеркнул, что внутренние дискуссии по этой теме, которые ведутся в Вашингтоне, Кремль не комментирует.

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