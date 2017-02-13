Нью-Йорк, США, 14 февраля, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Фондовый рынок США растет — индексы обновили исторические максимумы и, похоже, не намерены останавливаться на достигнутом, сообщает Associated Press.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 142,79 пункта (0,7%), до 20 412,16 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 12,15 пунктов (0,5%), до 2328,25 пунктов. Композитный индекс Nasdaq вырос на 29,83 пунктов (0,5%), до 5763,96 пунктов.

«Рынок получил такой хороший импульс, что это будет продолжаться долго», — считает Рэнди Фредерик, вице-президент по торговле и деривативам Schwab Center for Financial Research.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе американский рынок смог «привыкнуть» к шагам президента США Дональда Трампа и начал показывать стабильный рост — экономические приобретения от реформ нового президента инвесторы оценивают выше, чем потери из-за политических рисков.