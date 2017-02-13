Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 14 февраля, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Двенадцати гражданам, в том числе шести сотрудникам безопасности аэропорта в Пуэрто-Рико предъявлены обвинения в причастности к контрабанде 20 тонн кокаина в континентальную часть США в период с 1998 по 2016 годы, передает Reuters.

Кокаин

По информации следствия, сотрудники безопасности международного аэропорта Луис Муньос Марин в Сан-Хуане получали взятки за беспрепятственный пропуск кокаина в чемоданах весом от 8 до 12 килограмм на протяжении многих лет.

Минимальное наказание, которое грозит контрабандистам и их подельникам из службы безопасности — 10 лет лишения свободы.

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