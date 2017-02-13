Вена, 14 февраля, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Полиция Австрии арестовала молодого человека, который эпатировал жителей города Браунау-ам-Инн своим внешним видом и представлялся как Гарольд Гитлер, передает Reuters.

Шедевры политического арта. Джон Хартфилд. Фотомонтажный антифашистский плакат. Гитлер точит ножи, готовясь зарезать французского петуха. Глава МИД Франции Жорж Бонне: «Не бойтесь. Гитлер — вегетарианец». Май 1939 года

Сообщается, что 25-летний гражданин Германии, носивший «прическу Гитлера», «усы Гитлера» и «костюм, как у Гитлера», был арестован полицией за «прославление нацистского режима».

«Это, безусловно, не шутовской карнавал или арт-проект, молодой человек точно знал, что он делает», — пояснил журналистам представитель местной полиции.

Австрийский город Браунау-ам-Инн является местом рождения нацистского диктатора Адольфа Гитлера. Прославление Гитлера или нацистского режима является уголовным преступлением в Австрии.