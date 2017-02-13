Пекин, 14 февраля, 2017, 01:28 — ИА Регнум. На открывающей сессии рабочей группы по решениям Шестого пленума ЦК КПК 18-го созыва глава КНР Си Цзиньпин обратился к присутствующему высшему партийному руководству, заявляя о необходимости самодисциплины и устранения особых привилегий в рядах партийной верхушки, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

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Председательствовал на заседании рабочей группы премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Другие руководители, включая председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжана Децзяна, председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Юй Чжэншэна, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Лю Юньшаня, секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины Ван Цишаня и первого вице-премьера Чжана Гаоли, также присутствовали на мероприятии.

Си, являясь также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета КНР, заявил, что решения пленума будут иметь важное значение как для партии, так и для строительства социализма с китайскими особенностями.

Си призвал руководящий состав партии «построить защиту» против особых привилегий, дабы предостеречь себя и окружающих от злоупотребления властью.

«Руководящие кадры должны усилить свои политические возможности, укреплять свои политические идеалы, придерживаться политического курса, проявлять стойкость убеждений и неукоснительно следовать политическим правилам», — заявил Си Цзиньпин.

Напомним, что Шестой пленум ЦК КПК прошел с 23 по 27 октября прошлого года в Пекине и был посвящен вопросам внутрипартийной организации. Цели рабочей группы — обсудить вопросы претворения решений пленума в жизнь.