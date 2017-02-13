Вашингтон, 14 февраля, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп похвалил сотрудников своей администрации за «большую работу» по борьбе с нелегальной миграцией, а также пояснил журналистам, кого касается депортация из Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

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«Люди, которых поймали — это криминальный элемент, закоренелые преступники с большим «послужным списком» правонарушений и проблем», — сообщил Трамп журналистам в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе последних рейдов иммиграционной и таможенной полиции США в стране были арестованы 680 человек, массовые задержания с целью последующей депортации вызвали большое беспокойство правозащитных организаций.

Несмотря на то, что министр внутренней безопасности США Джон Келли называет аресты рутинными, им есть о чем беспокоиться — еще в ходе предвыборной кампании Трамп обещал выслать из США до 3 млн нелегальных мигрантов, совершивших правонарушения