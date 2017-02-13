Ставрополь, 14 февраля, 2017, 01:07 — ИА Регнум.



Помидоры

В Ставропольском крае индекс потребительских цен в январе 2017 года составил 100,8%. Самый значительный рост цен произошел на некоторые фрукты и овощи.

Так, на продовольственные товары цены в январе 2017 года увеличились на 1,3%, на непродовольственные товары — на 0,8%, на услуги населению — на 0,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

Больше всего цены выросли на фрукты, овощи (на 7,5%), молоко и молочную продукцию (на 3,3%). Больше всего подорожали помидоры (на 29,7%), виноград (на 20,7%), огурцы (на 17,7%), лук (на 12,6%), соки фруктовые (на 8,1%), морковь (на 4,3%), консервы фруктово — ягодные для детского питания (на 3,9%), капуста белокочанная свежая (на 2,4%), свѐкла столовая (на 2,2%).

Молоко в крае подорожало на 5,4−4,7%, сырки глазированные на 5%, сметана — на 4,2%, сыры сычужные твердые и мягкие — на 2,6%, творог — на 2,3%, кисломолочные продукты — на 2,2%. Также, рост цен отмечен на маргарин, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, (на 1,7−2,4%), яйца, полуфабрикаты мясные, рыбу и морепродукты пищевые, (на 1,1−1,5%).

Одновременно снизились цены на сахар на 3,1%, мясо птицы — на 2,1%, напитки безалкогольные — на 1,5%, колбасы вареные — на 1,1%, шампанское, пиво, кофе — на 1%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по краю в конце января 2017 года составила 3457,87 рублей и возросла по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8%.

Среди промышленных товаров значительно подорожали товары для животных, легковые автомобили, ткани хлопчатобумажные, металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода, на 1,5−5,8%, перевязочные материалы, топливо моторное, бензин автомобильный, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, табачные изделия — на 1,2−1,3%.

В то же время снизились цены на стиральные машины на 6,3%, обувь домашнюю — на 2,5%, средства связи — на 1,6%, ткани шерстяные — на 1,2%, компьютеры, посуду, белье — на 1,1%.

Выросла стоимость услуг страхования (на 5,9%), дошкольного воспитания (на 5,0%), фотоателье (на 2,4%), в системе образования (на 1,2%). Дешевле на 5,2% стали обходиться услуги железнодорожного транспорта, на 3% — услуги по подключению к сети интернет, на 1,6% — санаторно-оздоровительные услуги, на 1% — услуги в сфере туризма.

Отметим, что подорожание товаров и продуктов происходит на фоне снижения оборота розничной торговли на потребительском рынке Ставрополья. За 2016 год он составил 445 млрд рублей и снизился по сравнению с 2015 годом на 10,9%. Это самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.