Бухарест, 13 февраля, 2017, 21:52 — ИА Регнум. «Обязательства и позиции Румынии, особенно те, которые касаются участия в европейских и евроатлантических ценностях, являются элементами абсолютного консенсуса на уровне румынского общества», — заявил, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Румынии, министр иностранных дел страны Теодор Мелешкану на встрече с послом РФ в Бухаресте Валерием Кузьминым.

Русофобия

Комментируя в этом контексте реакцию МИД РФ на размещение в Румынии элементов противоракетной системы США, Мелешкану призвал «избегать неадекватной риторики в публичных заявлениях и сосредоточить усилия на прямом диалоге». Он также отметил важность «прагматического подхода в двусторонних отношениях».

Напомним, директор четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко заявил 9 февраля, что Румыния, проводящая антироссийскую и русофобскую политику и разместившая на своей территории американскую ПРО, стала страной-форпостом, который представляет угрозу для безопасности России.

МИД Румынии выразил несогласие с заявлением, назвав такую риторику «неадекватной». В румынском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ранее неоднократно заявляли о том, что система ПРО в Девеселу «не направлена против России и носит исключительно оборонительный характер».