Канны, Франция, 13 февраля, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Последний пилот легендарного авиаполка «Нормандия-Неман» Гаэль Табюре ушел из жизни во Франции.

Absa3945.com Гаэль Табюре

Последний летчик легендарного авиаполка «Нормандия-Неман» Гаэль Табюре скончался во Французской Ривьере в 97-летнем возрасте, сообщают «Известия».

Гаэль Табюре родился 12 ноября 1919 года в провинции Бретань на западе Франции. Добровольно вступил в авиаполк «Нормандия-Неман» в апреле 1944 года. В первом же боевом вылете в июне сбил немецкий истребитель Focke-Wulf-190. До конца войны Табюре сбил пять вражеских самолетов, был награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени. После войны продолжал служить в полку до 1963 года и вышел в отставку в звании полковника.

Похороны Гаэля Табюре пройдут 22 февраля в Каннах, на Лазурном берегу, где он жил все последние годы.