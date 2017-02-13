Кишинёв, 13 февраля, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Молдавия и Украина намерены укреплять «региональную солидарность» в вопросах, связанных с суверенитетом и «территориальной целостностью» обеих стран. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского правительства, об этом заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип на состоявшейся 13 февраля в Киеве встрече с руководителем Украины Петром Порошенко.

Евроинтеграция

«Очень важно, чтобы Украина и Молдова были партнерами в продвижении норм международного права в регионе и поддерживали друг друга в продвижении суверенитета и территориальной целостности обеих стран», — сказал Филип.

Он заявил, что Кишинев поддерживает решение политическим и дипломатическим путем «кризиса в Донбассе и в Крыму», и подтвердил готовность правительства Молдавии организовать отдых и реабилитацию детей, которые пострадали в результате вооруженного конфликта на Украине.

Филип также отметил, что «евроинтеграция» является «общим выбором наших стран и народов». «Мы готовы и впредь тесно сотрудничать, чтобы проще и быстрее продвигаться в направлении европейской интеграции», — добавил молдавский премьер.

Павел Филип и Петр Порошенко обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, завершение процесса демаркации государственной границы и урегулирование прав собственности, а также важность молдавско-украинского сотрудничества на международном уровне, в том числе в рамках ООН, СЕ и ОБСЕ.

В ходе приуроченного к официальному визиту в Киев интервью украинскому агентству Ukrinform Павел Филип заявил, что Кишинев «приложит все последовательные усилия для безусловного вывода российских войск» из Приднестровья и будет настаивать на преобразовании нынешней миротворческой операции на Днестре в гражданскую миссию с международным мандатом.

Мандат нынешней миротворческой миссии на Днестре, по его утверждению, уже выполнен. «Поэтому я настаиваю на превращение ее в гражданскую миссию с международным мандатом, которая будет стимулировать прогресс в переговорном процессе по урегулированию приднестровского конфликта», — добавил Филип.

ИА REGNUM напоминает, что, признавая «территориальную целостность» Украины, Кишинев включает в нее российский Крым и отделившиеся ДНР и ЛНР, а Киев со своей стороны признает «территориальную целостность» Молдавии, включая в нее Приднестровскую Молдавскую Республику, провозгласившую независимость на год раньше «Республики Молдова».

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.