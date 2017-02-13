Киев, 13 февраля, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Сегодня, 13 февраля, Совет Безопасности ООН принял резолюцию (2341) по защите критической инфраструктуры от террористических атак, инициатором которой выступила Украина. Заседание Совбеза проходило под председательством министра иностранных дел Украины Павла Климкина, передает ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Банда террористов

«Принятая резолюция является своевременным ответом со стороны международного сообщества на новые угрозы, которые быстро эволюционируют со стороны терроризма. Это решающий шаг на пути к глобальной готовности противостоять террористическим нападениям на объекты жизненно важной инфраструктуры и пути укрепления международного сотрудничества в этих вопросах», — сказал Климкин.

По данным пресс-службы МИД Украины, соавторами резолюции являются более 30 стран — членов ООН. Резолюция направлена на повышение эффективности международных усилий по противодействию террористическим атакам против объектов критической инфраструктуры, в частности в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Среди основных ее элементов: повышение уровня осведомленности государств о террористических угрозах, усиление устойчивости критической инфраструктуры до террористических атак, усиление потенциала государственного и частного секторов государств для противостояния террористическим угрозам, обеспечение уголовной ответственности за совершение террористических атак, направленных на уничтожение критической инфраструктуры, укрепление международного и регионального сотрудничества, усиление открытого обмена информацией между всеми интересующимися сторонами и правоохранителями.

По словам Климкина, на основе резолюции ООН государства должны выработать свои стратегии по предупреждению террористических атак. При этом министр подчеркнул необходимость пресечения нападений, выявления виновных и тех, кто им помогал.

«Террористические атаки на объекты оказания услуг могут привести к сбою функционирования таких систем и к масштабным страданиям людей. Резолюция, которая сегодня была принята, направляет решительный сигнал от Совета Безопасности международному сообществу серьезным образом рассмотреть данный вопрос. Кроме того, в ней содержится конкретная совокупность целей и мер, направленных на повышение осведомленности о возможных террористических угрозах для важнейших объектов инфраструктуры. Это возможно за счет выявления угроз и их предупреждения, а также смягчения возможных последствий», — пояснил Климкин.

Он также проинформировал, что в последние годы Украина была намеренно выбрана мишенью для кибератак с целью дестабилизации ситуации в стране. «С 2015 года ряд государственных учреждений в Украине, а также важнейшие национальные инфраструктурные объекты, например региональные электросети и финансовые институты, пали жертвой нападений с использованием вредоносного программного обеспечения. Неизвестные хакерские группы совершили нападения на электронные ресурсы аэропорта в Киеве, Министерство обороны. 6 декабря 2016 года веб-сайты Государственного казначейства, Министерства финансов и государственного Пенсионного фонда были временно парализованы в преддверии завершения 2016 финансового года. Мы знаем, какова цель этих нападений — вывести из строя финансовую систему Украины, ослабить наш оборонный потенциал и в конечном счете дестабилизировать украинское общество. Очевидно, что Украина была намеренно избрана целью организованных внешних кибертеррористов, и их нападения могут быть такими же и даже более разрушительными, чем обычные средства ведения войны», — считает Климкин.

В свою очередь, 13 февраля пресс-служба главы украинского государства сообщает, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января относительно показателей государственного оборонного заказа до 2019 года.

«1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2017 года «Основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год и 2018, 2019 годы», — говорится в тексте указа №31/2017.

Напомним, 27 января СНБОУ поручил правительству утвердить одобренные на заседании основные показатели государственного оборонного заказа с учетом расходов, предусмотренных бюджетом Украины на 2017 год. Среди приоритетов, определенных в государственном оборонзаказе, значатся разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, увеличение объема государственных гарантий по кредитам и упрощение механизма их получения для субъектов хозяйствования, которые привлекаются к выполнению государственного оборонного заказа.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года президент Порошенко заявил, что с ноября на пять ведомств и 31 государственный информационный ресурс было осуществлено 6,5 тыс. спланированных кибератак, а расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России.

По его словам, 6 декабря в результате кибератаки была выведена из строя сеть Государственной казначейской службы и Министерства финансов, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств. «Вопрос кибербезопасности стоит в качестве основных вызовов на сегодняшний день и во время саммитов НАТО, и во время проведения наших комиссий. Создан специальный трастовый фонд. Поэтому вынесение сегодня на заседание СНБО вопроса кибербезопасности является абсолютно актуальным», — сказал президент.

Он напомнил, что в конце 2015 — в начале 2016 года были осуществлены кибератаки на объекты энергетической отрасли Украины, атомные электростанции, аэропорт «Борисполь», «Укрзализныцю». «Мы имеем дело с глобальным вызовом в безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу», — сказал президент.

Помимо кибератак, Порошенко также напомнил о некоторых диверсиях, в частности, о задержании группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершении диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления «Богородчаны — Долина» в Ивано-Франковской области и «Уренгой — Помары — Ужгород» в Полтавской области.