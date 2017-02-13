Берлин, 13 февраля, 2017, 20:55 — ИА Регнум. В Германии отбраковали более 700 тыс. домашних птиц из-за птичьего гриппа, начиная с ноября прошлого года, согласно данным министерства сельского хозяйства Германии, сообщает 13 февраля Reuters.

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Всего было забито 776 тыс. кур, индеек, уток и еще нескольких видов домашних птиц в рамках мер по борьбе с распространением птичьего гриппа.

На птицефермах, где был обнаружен вирус птичьего гриппа, отбраковали 662 тыс. домашних птиц, еще около 154 тыс. птиц забили в качестве профилактики.

Напомним, власти ФРГ считают, что главными разносчиками вируса стали дикие птицы. С момента обнаружения штамма H5N8 в ноябре прошлого года в Германии обнаружили 803 дикие птицы, которые погибли от вируса птичьего гриппа. В января текущего года в ФРГ был обнаружен новый штамм птичьего гриппа, который получил название H5N5.