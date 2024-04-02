Рим, 13 февраля, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Председатель Комитета по иностранным делам палаты депутатов Италии, член партии NCD («Новый Правый Центр») Фабрицио Кикитто опубликовал открытое письмо на страницах Huffingtonpost в Италии с заголовком «Проблема Путин».

Колизей, Рим

Депутат пишет, что в течение некоторого времени Италия ставит ребром одну политическую проблему, которая берет начало из «неоимперской стратегии Путина». Однако очень часто в Италии склонны рассматривать «русский вопрос» только со стороны санкций, которые влияют на промышленность. И это, как считает, политик, неправильно. Отношения с Россией не могут быть ограничены этой проблемой, и особенно важно не забывать причины, по которым эти санкции были утверждены: «из-за асимметричной войны, которую ведет Россия против Украины, ситуация усугубляется военной оккупацией Крыма».

Председатель комитета по иностранным делам подчеркивает, что здесь не идет речь о возрождении холодной войны, но «дело имеем с новизной имперской стратегии Путина, которая основывается на культурных материалах царизма и коммунизма». Это геополитическое видение России, как утверждает автор письма, транслируется в военно-политическую агрессию, которая выплескивается как по отношению к Украине, так и против многих стран Прибалтики, на Ближнем Востоке и в Сирии, и даже в Европе при поддержке многих евроскептиков, включая Ле Пен, партии «Северная лига», «Движение 5 звезд». «Не забудем и кибератаки против Хиллари Клинтон в США и в Европе против Mакрона, в недавнем прошлом даже против министерства иностранных дел Италии, несмотря на то, что итальянская внешняя политика всегда был одной из самых открытых по отношению к России, соблюдая ограничения в рамках НАТО и ЕС», — напоминает Фабрицио Кикитто. Итальянские СМИ говорят, что МИД Италии подвергался кибератакам в течение нескольких месяцев.

«Учитывая постоянные шаги навстречу, которые делали в свое время Ренци, Джентилони и Альфано в отношении России, мы можем сказать, что Италия решила принять принцип Евангелия и подставлять другую щеку. Но этот принцип очень редко применяется во внешней политике», — подводит итоги политик.