Бамако, 13 февраля, 2017, 20:37 — ИА Регнум. По меньшей мере 13 человек стали жертвами межэтнических столкновений в Мали в прошедшие выходные, согласно данным МВД Мали, сообщает 13 февраля Reuters.

Marco Bellucci Мали

Столкновения между представителями народа Фульбе и Бамбара начались после убийства владельца магазина в небольшом городе, расположенном в 300 километрах от Бамако, столицы страны. Владелец магазина принадлежал к народу Бамбара. На следующий день были сожжены дома подозреваемых в убийстве Фульбе.

Согласно данным МВД Мали, столкновения закончились, в данный момент сотрудники полиции патрулируют район.

Другие источники указывают, что погибло несколько десятков человек и столкновения все еще продолжаются. Около 45 человек погибли, более 100 семей были вынуждены спасаться бегством, заявил руководитель группы ассоциаций по защите прав Фульбе Модибо Дико.

Напомним, Фульбе долгое время мирно сосуществовали с Бамбара, одной из крупнейших этнических групп Мали, однако ухудшение экономической ситуации и действия исламистских радикалов группировки «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые вербуют в свои ряды представителей Фульбе, значительно усложнили межэтническую обстановку.

Радикальная группировка появилась в результате свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году. Ранее представители «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что целью «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является построение шариатского государства на всей территории Мали.