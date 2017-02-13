Екатеринбург, 13 февраля, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Ловивший в храме Екатеринбурга блогер Руслан Соколовский выпущен из СИЗО. Решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Решение оказалось неожиданным — буквально 19 января тот же суд продлил ему арест до 22 февраля. В СИЗО он находился с октября. Теперь ему определён домашний арест.

Задержан Соколовский был 3 сентября 2016 года. Его обвинили в возбуждении вражды и ненависти (ст. 282 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ). Поводом стало то, что летом он ловил покемонов в храме на крови (Екатеринбург) и затем выложил видео в свой блог. Видеозаписями заинтересовались следственные органы.

До октября Соколовский был под домашним арестом. А затем за нарушение условий домашнего ареста его перевели в СИЗО.

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